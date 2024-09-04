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Giriş Tarihi: 4.09.2024 11:11

TCMB ile SAMA arasında iş birliği anlaşması

TCMB ile SAMA arasında iş birliği anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA) arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında, dün, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde mutabakat zaptına imza atıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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TCMB ile SAMA arasında iş birliği anlaşması
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