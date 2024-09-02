Bakan Şimşek’ten cari denge açıklaması

Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı. İhracat 2023'ün aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar olarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden dış ticaret verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dış ticaret dengesindeki iyileşme ağustosta da devam etti. Yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldı.

Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz.

Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."