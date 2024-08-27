Almanya’da tüketici güveni EURO 2024 sonrası yeniden düştü

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı. Buna göre, temmuzda bu ay için eksi 18,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, eylül ayı için 3,4 puanlık azalışla eksi 22'ye düştüğü belirtildi. Beklenti, endeksin hafif bir artışla eksi 18,0 puana yükselmesi yönündeydi.

NIM Tüketici Araştırmacıları uzmanı Rolf Buerkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Görünüşe göre, Alman tüketicilerin Avrupa Futbol Şampiyonası ile tetiklenen coşkusu sadece kısa süreli bir alevlenme oldu ve turnuvanın sona ermesinin ardından söndü." ifadesini kullandı. Buna ek olarak şirketlerin işten çıkarmalarına yönelik olumsuz haberlerin tüketicileri daha karamsar hale getirdiğini ifade eden Buerkl, Almanya'da tüketici güveninde hızlı bir toparlanma olası görünmediğine işaret etti.

Buerkl, "Hafif yükselen işsizlik oranları, şirket iflaslarındaki artış ve Almanya'daki çeşitli şirketlerde personel azaltma planları, çalışanların işleri konusunda endişelenmelerine neden oluyor. Bu nedenle istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma umutları daha da ertelenmek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

GELİR BEKLENTİLERİNDE KESKİN DÜŞÜŞ

GfK'ye göre tasarruf eğilimi 2,7 puan yükselirken, tüketicilerin gelir beklentileri 16,2 puan azalarak 3,5'e düştü.

GfK piyasa araştırmacıları, gelir beklentilerindeki en son keskin düşüşün Eylül 2022'de ölçüldüğünü vurguladı.

Açıklamada, "O dönemde insanlar neredeyse yüzde 8 olan yıllık enflasyon oranı nedeniyle satın alma güçlerinde büyük kayıpları kabul etmek zorunda kalmıştı. Birçok hane halkı şu anda reel satın alma gücünde bir artış yaşamaktadır. Bununla birlikte, iş güvencesine ilişkin endişeler yeniden artarken belirsizlik de yükseliyor." ifadeleri yer aldı.

Bu arada, GfK'ın ekonomik görünüm barometresinin de son dönemdeki iniş çıkışlarını sürdürmesi dikkati çekti. Temmuz ayındaki 7,3 puanlık önemli artışın ardından, barometre eylül ayı için 7,8 puan düşerek 2 puana geriledi.

GfK açıklamasında, "Zayıflayan ekonomi, Alman sanayisinde işten çıkarma planları, iflas sayısındaki artış ve artan resesyon riski tüketicileri tedirgin ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

ALMAN EKONOMİSİ YENİDEN RESESYONA GİRME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Alman ekonomisi artan faiz oranları ile konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında büyümekte zorluk çekiyor.

Almanya ekonomisi, yılın 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Bu arada, Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinin içinde bulunulan üçüncü çeyrekte çok az büyümesini bekliyor.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü ise üçüncü çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün bile mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Eğer Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte küçülürse, teknik resesyona girmiş olacak.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilirken, Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,3 büyüme bekliyor.