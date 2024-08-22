İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 11,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5, sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 0,7 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 1,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 4,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 artarken, sanayi sektöründe yüzde 3,4 geriledi.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2,1 ve sanayi sektöründe yüzde 1,5 düşüş kaydetti.

Brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 115,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 113,9, inşaat sektöründe yüzde 126,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 115 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 14,3 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,2 yükseldi. Söz konusu endeks çeyreklik bazda ise yüzde 13,8 artış kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,7, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 14,5 arttı.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 99,6, çeyreklik bazda da yüzde 10,1 yükseliş gösterdi.