Japonya’nın faiz tahminini yükseltmesi bekleniyor

Nikkei gazetesinin haberine göre, Japonya hükümeti devlet bütçesini oluşturmak için kullandığı uzun vadeli faiz oranı tahminini gelecek mali yıl için cari yıldaki %1,9'dan %2,1'e yükseltmeyi planlıyor.

Nikkei, planın Japonya Merkez Bankası'nın on yıllık teşvik programından uzaklaşarak faiz oranlarını yükseltmesiyle artan devlet tahvili getirilerini yansıttığını söyledi.

Nikkei'ye göre sonuç olarak, borç servis maliyetlerinin gelecek yıl Nisan ayında başlayacak yıl için, cari yıl için 27 trilyon yenden keskin bir artışla 28,9 trilyon yene yükseleceği tahmin ediliyor.

Teklif edilen toplam bütçenin üst üste dördüncü yılda da 110 trilyon yeni aşmasının muhtemel olduğu belirtildi. Faiz oranı tahmini, faiz oranlarının yükselmesi ihtimaline karşı temel tahvil getirisi artı ihtiyati 110 baz puan dikkate alınarak otomatik olarak hesaplanıyor. Önümüzdeki mali yıl için tahmini oran Aralık ayındaki bütçe derlemesinde kesinleşecek.