Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi

Çin Merkez Bankası, bir yıllık kredi faiz oranı %3,35 ve beş yıllık faiz oranı %3,85'te sabit tuttu. Ekonomistler de faizin değişmemesini bekliyor. Bu karar, gösterge kredi faizlerinin Temmuz ayında 10 baz puan düşürülmesinin ardından geldi.

Çin Merkez Bankası kısa bir süre önce LPR'nin öncülünü daha kısa vadeli yedi günlük ters repo anlaşmaları olarak değiştirerek faiz oranı rejimi için bir dizi reform başlattı. Bundan önce, bankalardan LPR'lerini PBOC'nin orta vadeli borç verme kolaylığı faiz oranlarını referans alarak fiyatlandırmaları isteniyordu.

Goldman Sachs ekonomistleri, "Genişlemeci maliye politikası, para politikasında devam eden gevşeme de dahil olmak üzere diğer desteklerle birlikte, iç talepte daha fazla zayıflamayı durdurmak ve reel GSYH büyümesinin bu yılın ikinci yarısında yıllık %5'e yakın kalmasını sağlamak için gereklidir. Büyüme hedefinin yetkililer için önemli olduğuna inanıyoruz ve son politika iletişimleri de bunu gösteriyor" dedi.

Üçüncü çeyrekte 25 baz puanlık bir zorunlu karşılık oranı indiriminin ardından bu yılın dördüncü çeyreğinde 10 baz puanlık bir politika faizi indirimi daha bekleniyor.