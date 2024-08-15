Fed üyesi Bostic: Mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeliyiz

Financial Times'ın haberine göre, üst düzey bir Federal Rezerv yetkilisi, Eylül ayında faiz indirimine "açık" olduğunu söylerken, ABD merkez bankasının işgücü piyasasındaki soğuma işaretlerinin ortasında para politikasını gevşetmek için "geç kalmayı göze alamayacağı" uyarısında bulundu.

FOMC'nin oy verma hakkına sahip bir üyesi olan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Financial Times'a yaptığı açıklamada, fiyat baskıları hafifledikçe yetkililerin tam istihdamı koruma görevlerinin de bilincinde olmaları gerektiğini söyledi.

Bostic, "Enflasyon aralığa girdiğine göre, görevin diğer tarafına bakmamız gerekiyor ve orada işsizlik oranının düşük seviyelerinden önemli ölçüde yükseldiğini gördük. Ancak bu beni uygun zamanlamanın ne olduğu konusunda düşünmeye sevk ediyor ve bu nedenle dördüncü çeyrekten önce harekete geçmemiz konusunda bir şeyler olmasına açığım" dedi.

Bostic, Fed'in para politikasını ne zaman ve ne kadar hızlı gevşeteceğini tartarken yüksek riskler taşıdığını kabul etti.

"Beklemek risk getirir ve bu yüzden bu konuda daha dikkatli olmalıyız," diye konuşan Bostic, "Politikalarımız her iki yönde de gecikmeli olarak hareket ettiğinden, geç kalmayı göze alamayız. Mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeliyiz" dedi.