Ekonomistlerin BOJ’dan faiz artırımı beklentileri güçlendi

Capital Economics, ikinci çeyrekte GSYH'da büyümenin toparlandığına işaret eden verilerin Japonya Merkez Bankası'nın bu yıl yeni bir faiz artırımına gitme konusunda cesaretlendirilebileceği belirtti.

Capital Economics'in APAC Başkanı Marcel Thieliant'a göre, çeyrek bazında %0,8'lik GSYH artışı, tüketimin yanı sıra özel yatırımlardaki makul artışlar ve net ihracatın beklenenden daha az sürüklenmesiyle çoğu kişinin beklediğinden daha güçlü oldu.

"Japon tüketiciler için en kötüsü muhtemelen geride kaldı" diye konuşan Thieliant, reel harcanabilir gelirdeki büyümenin 2. yarıda pozitife dönmesini ve tüketici harcamalarının toparlanmaya devam etmesini bekliyor.

Capital Economics, tüketimdeki toparlanmanın BOJ'un ekonominin daha sıkı para politikasıyla başa çıkabileceğine dair güvenini artırması gerektiğini vurguladı ve Ekim ayındaki artış tahminine sadık kaldı.

State Street Global Advisors APAC ekonomisti Krishna Bhimavarapu da Japonya'nın 2. çeyrek GSYH verilerinin merkez bankasının politika normalleşmesinin gerekçesini desteklediğini söyledi.

"Ancak, üç nedenden dolayı yakın vadede herhangi bir hareket görmüyoruz" ifadelerini kullanan Bhimavarapu, bunlardan birinin piyasalarda daha fazla dalgalanma potansiyeli, diğerinin ise Fed'in Aralık ayına kadar faiz indirimine gitme ihtimalinin daha yüksek olması olduğunu belirtti.

"Japonya ve ABD'deki seçimler de bir başka faktör" değerlendirmesini yapan ekonomist, "GSYH verileri Japonya'nın bugün çok farklı bir ekonomi olduğunu vurguluyor ve BOJ'un Temmuz toplantısına duyduğu güveni haklı çıkarıyor" dedi.