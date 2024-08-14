Apara Gündem Yeni Zelanda Merkez Bankası dört yıldır ilk kez faiz indirdi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:58

Yeni Zelanda Merkez Bankası dört yıldır ilk kez faiz indirdi

Yeni Zelanda Merkez Bankası dört yıldır ilk kez faiz indirdi

Yeni Zelanda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dört yıl sonra ilk kez faiz indirimi kararı aldı.

Yeni Zelanda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Resmi Nakit Faizini çeyrek puan düşürerek %5,25'e çekti. Bu, son 4 yılda yapılan ilk indirim oldu.

Ekonomistler de Yeni Zelanda MB'nin (RBNZ) faizin 25 baz puan indirmesini bekliyorlarddı.R

BNZ'nin yeni tahminleri, ortalama faizin dördüncü çeyrekte %4,92'ye ve gelecek yılın ortasında %4,36'ya düşeceğini gösteriyor.

RBNZ, "Yeni Zelanda'nın yıllık tüketici fiyatları enflasyonu, Para Politikası Kurulu'nun %1-3 hedef bandına geri dönüyor. Daha fazla gevşemenin hızı, Komite'nin fiyatlama davranışının düşük enflasyon ortamıyla tutarlı kaldığına ve enflasyon beklentilerinin %2 hedefi etrafında sabitlendiğine dair güvenine bağlı olacaktır" dedi.

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Yeni Zelanda Merkez Bankası dört yıldır ilk kez faiz indirdi
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