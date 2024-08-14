Yeni Zelanda Merkez Bankası dört yıldır ilk kez faiz indirdi

Yeni Zelanda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Resmi Nakit Faizini çeyrek puan düşürerek %5,25'e çekti. Bu, son 4 yılda yapılan ilk indirim oldu.

Ekonomistler de Yeni Zelanda MB'nin (RBNZ) faizin 25 baz puan indirmesini bekliyorlarddı.R

BNZ'nin yeni tahminleri, ortalama faizin dördüncü çeyrekte %4,92'ye ve gelecek yılın ortasında %4,36'ya düşeceğini gösteriyor.

RBNZ, "Yeni Zelanda'nın yıllık tüketici fiyatları enflasyonu, Para Politikası Kurulu'nun %1-3 hedef bandına geri dönüyor. Daha fazla gevşemenin hızı, Komite'nin fiyatlama davranışının düşük enflasyon ortamıyla tutarlı kaldığına ve enflasyon beklentilerinin %2 hedefi etrafında sabitlendiğine dair güvenine bağlı olacaktır" dedi.