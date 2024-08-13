Apara Gündem Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Giriş Tarihi: 13.08.2024 13:55 Son Güncelleme: 13.08.2024 14:16

Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması

Bakan Şimşek’ten cari denge açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalıcı refah artışı sağlamak için programın kararlılıkla uygulandığını vurgulayarak "Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden bugün açıklanan ödemeler dengesi ve iş gücü verilerini değerlendirdi.

"Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz.

Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz.

İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2'ye yükseldi ancak bu yıl OVP'den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz.

Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz."

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Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
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