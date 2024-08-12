Sakurai BOJ’dan bu yıl faiz artırımı beklemiyor

Makato Sakurai'ye göre Japonya Merkez Bankası (BOJ), son faiz artırımının ardından yaşanan piyasa çalkantıları ve ülke ekonomisinin hızlı bir toparlanma gösterme ihtimalinin düşük olması nedeniyle bu yıl politika faizini tekrar artıramayacak.

BOJ'un eski Yönetim Kurulu Üyesi olan Makoto Sakurai, "En azından yılın geri kalanında tekrar artırım yapamayacaklar. Önümüzdeki Mart ayına kadar bir artırım yapıp yapamayacakları belirsiz" diye konuştu.

Sakurai, "Normal para politikasına dönüş sürecinde, neredeyse sıfır faiz oranlarının olduğu bir dünyadan normal bir %0,25'e geçmeye karar vermeleri iyi" dedi. Ancak bu hamlenin çok fazla enerji gerektirdiğini ve daha fazla artırım konusunda "bir süre bekleyip görmeleri gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Nisan ayında Bloomberg'e bir sonraki faiz artışının sonbaharda gelmesini ve gelecek yıl istikrarlı bir politika normalleşme sürecinin başlamasını beklediğini söyleyen Sakurai, "Uchida'nın sözleri yerindeydi çünkü şu anda piyasa istikrarı çok önemli" ifadelerini de kullandı.