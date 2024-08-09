Navlun fiyatlarında düşüş üçüncü haftaya taşındı

Küresel konteyner navlun fiyatlarında üst üste üçüncü haftada da düşüş yaşandı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 5 bin 736 dolardan 5 bin 551 dolara indi.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı %210 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 996 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 791 doların bin 204 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların %291 yukarısında, pandemi dönemi gördüğü 10 bin 377 doların ise %47 aşağısında bulunuyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları %3 düşerken, Rotterdam-Shanghai hattında %1 arttı. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 8.200 dolardan 7.929 dolara inildi, Rotterdam-Shanghai'de 626 dolardan 630 dolara çıkıldı.

Shanghai-Los Angeles hattı %4 düşüşle 6 bin 740 dolardan 6 bin 501 dolara inerken, Los Angeles-Shanghai hattı değişmeyerek 707 dolarda kaldı.