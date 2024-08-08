Apara Gündem Bakan Şimşek: KKM'den çıkışların sürmesini bekliyoruz
Giriş Tarihi: 8.08.2024 16:25

Bakan Şimşek: KKM'den çıkışların sürmesini bekliyoruz

Bakan Şimşek: KKM’den çıkışların sürmesini bekliyoruz

Bir yıl önce 3,4 trilyon TL olan KKM stoku 50 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,6 trilyon TL azaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM hesaplarında Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlandığını anımsatarak, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 3,7 ve 67 milyar 719 milyon liralık azalışla 1 trilyon 764,3 milyar liraya gerileyerek haftalık bazda tüm zamanların en hızlı düşüşüne işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde KKM hesaplarında Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlandığını anımsatarak, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

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Bakan Şimşek: KKM'den çıkışların sürmesini bekliyoruz
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