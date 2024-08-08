Bakan Şimşek: KKM’den çıkışların sürmesini bekliyoruz

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 3,7 ve 67 milyar 719 milyon liralık azalışla 1 trilyon 764,3 milyar liraya gerileyerek haftalık bazda tüm zamanların en hızlı düşüşüne işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde KKM hesaplarında Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlandığını anımsatarak, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.