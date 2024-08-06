Citi: TCMB kasıma kadar faizi sabit tutacak

Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım ayına kadar faizleri sabit tutmasını beklediklerini belirtti. Banka geçtiği notta, zorlu bir makroekonomik zemin ve likidite ortamı ortasında karmaşık bir dezenflasyon süreciyle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

Banka, son verilerin 2. çeyrekteki ardışık büyüme oranının faaliyetlerde mütevazı bir daralma göstermesinin muhtemel olduğunu belirtti ve bunun 3. çeyrekte, özellikle daha sıkı mali koşullar, özel tüketimde normalleşme ve daha zayıf ihracat nedeniyle daha belirgin hale gelmesinin beklendiğini gösterdiğini kaydetti.

Citi, politika yapıcıların ortaya çıkan durgunluk benzeri ortamda yolunu bulmasının daha zor hale gelmesi muhtemel olduğuna vurgu yaparak "Görüşümüze göre, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlama, erken bir gevşeme riskini artırabilirken, aynı zamanda vergi gelirlerini ve mali konsolidasyon çabalarını da zayıflatabilir. İleriye baktığımızda, Merkez Bankası'nın Kasım ayına kadar beklemede kalmasını bekliyoruz. 8 Ağustos'ta yayınlanacak yeni enflasyon raporundan gelen içgörüleri faiz oranı görünüm dahil etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.