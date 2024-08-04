UDY'de potansiyeli artırmak amacıyla "iletişim ve tanıtma" çalışmaları yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, Türkiye'nin UDY politikasının genel çerçevesini çizmek ve bu alandaki uygulamalara rehberlik etmek üzere hazırlanan "Türkiye UDY Stratejisi (2024-2028)" yayımlandı.

Türkiye UDY Stratejisi'nden yapılan derlemeye göre, 360 derece iletişim yaklaşımı benimsenerek yatırım diplomasisi, uluslararası kampanyalar ve medya ilişkileri gibi araçlarla Türkiye'nin yatırım ortamı aktif bir şekilde tanıtılacak.

Buna göre, Türkiye yatırım ortamının ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımı için etkinlikler düzenlenecek ve önde gelen etkinliklere katılım sağlanacak. Türkiye yatırım ortamının etkin bir şekilde tanıtılması için yeni bir iletişim ve tanıtım stratejisi hazırlanıp uygulanacak. Konvansiyonel, dijital ve sosyal mecralarda iletişim ve tanıtma faaliyetleri için özel içerikler üretilecek ve dil seçenekleri artırılacak.

"Invest in Türkiye" markasının güçlendirilmesine ve hedef kitlelere yönelik etkili mesajların "Türkiye Yüzyılı, Yatırımın Yüzyılı" vizyonuna uygun şekilde geliştirilmesine ve etkili iletişiminin yapılmasına yönelik çalışmalar hayata geçirilecek.

"invest.gov.tr" kurumsal internet sitesi, Türkiye'nin UDY ortamı hakkında değer önerisini tanıtmak ve yatırımcıları fırsatlara yönlendirmek için ana platform olarak tekrar tasarlanacak ve kullanıma açılacak. "Invest in Türkiye" markasının yeniden konumlandırılması için kurumsal kimlik öğeleri güncellenecek.

ÖNCELİKLİ ÜLKE VE BÖLGELERDE SEKTÖREL TANITIM ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Türkiye'deki yatırım fırsatlarını tanıtan özelleştirilmiş içerikler, materyaller, hedef kitleye yönelik etkinlikler ve dijital kampanyalar yoluyla nitelikli UDY profilleri özelinde tanıtma faaliyetleri yürütülecek.

Nitelikli UDY profilleri özelinde, öncelikli ülke ve bölgelerde sektörel tanıtım etkinlikleri düzenlenecek ve önde gelen etkinliklere katılım sağlanacak. Nitelikli UDY profilleri özelinde Türkçe ve ihtiyaç duyulan yabancı dillerde sektör raporları hazırlanacak ve bu raporlar her yıl güncellenecek.

Nitelikli UDY profillerinde Türkiye'deki yatırım fırsatlarının etkin tanıtımı için ana mesajlar ve özgün içerikler (Message House) kurgulanacak, dinamik stratejiler geliştirilecek. Uluslararası yatırımcılara yönelik yatırım yapılmaya hazır projelerin yer alacağı bir portföy (KÖİ, sanayi işbirliği projeleri, M&A yatırımları gibi) oluşturulacak.

Strateji kapsamında tanımlanan nitelikli UDY profillerine uygun hedef yatırımcılar belirlenerek bu yatırımcılara yönelik yatırım çekme faaliyetleri yürütülecek. Türkiye'nin teknoloji girişimi (startup) ekosisteminin ve büyüme potansiyeli yüksek teknoloji girişimlerinin uluslararası ölçekte tanıtımı yapılacak.

Her bir nitelikli UDY profili kapsamında 2024-2028 dönemi için potansiyel yatırım alanları ve ülke/bölge özelinde potansiyel yatırımcı şirketler tespit edilecek, bu şirketlere yönelik yatırım çekme faaliyetleri yürütülecek.

Türkiye'de faaliyet gösteren UDY firmalarının ülkedeki yatırımlarını daha katma değerli alanlara (AR-GE ve tasarım merkezi, bölgesel yönetim merkezi, ortak hizmet merkezi, bölgesel dağıtım merkezi gibi) genişletmesi için hedef odaklı yatırım çekme faaliyetleri yapılacak.

STRATEJİK İLETİŞİM ÇERÇEVESİNDE İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRİLECEK

Ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla stratejik iletişim çerçevesinde işbirlikleri geliştirilerek, Türkiye'nin iletişim ve tanıtma faaliyetleri güçlendirilecek. Uluslararası şirketlerde görev yapan Türk yöneticiler ve yurt dışında yerleşik Türk girişimciler ile işbirliği ve istişare mekanizmaları geliştirilecek ve ülkenin yatırım ortamının tanıtılmasında ortak faaliyetler yürütülecek.

Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası yatırımcıların olumlu tecrübelerini ve Türkiye'nin değer önerilerini aktaran içerikler hazırlanarak tanıtma faaliyetlerinde kullanılacak.

Türkiye UDY Stratejisi ve nitelikli UDY profilleri yatırım ekosisteminde yer alan önemli paydaşlara (büyükelçilikler, ticaret müşavirlikleri, kalkınma ajansları ve ilgili diğer kamu kurumları gibi) tanıtılacak. Türkiye'de yerleşik iş örgütlerine, uluslararası kuruluşlara, medya kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik iletişim ve işbirliği programları geliştirilecek.