Apara Gündem Bakan Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor
Giriş Tarihi: 2.08.2024 14:53

Bakan Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor

Bakan Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor

Dış ticaret açığı temmuzda yüzde 42,3 azalarak 7 milyar 235 milyon dolara geriledi. Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz" dedi.

Temmuzda aylık ve yıllıklandırılmış ihracatta rekor kırılırken, ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,5 azalarak 49 milyar 826 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini söyledi.

Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, "Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti." dedi.

Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme beklediklerini söyleyen Şimşek, döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımları kalıcı hale getireceklerini bildirdi.

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Bakan Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor
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