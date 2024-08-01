Goldman Sachs faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs'ın Japonya ekonomisi araştırma ekibi, BOJ'un yılda yaklaşık iki kez olmak üzere kademeli faiz artışlarına devam edeceğini öngördü.

Ekibe göre BOJ'un, ücret artışının hizmet fiyatlarına kesin olarak yansıtıldığı Ekim ayında birçok hizmet fiyatının revize edilmesinin ardından enflasyonda net bir artış olduğunu teyit ettikten sonra Ocak 2025'te politika faizini 25 baz puan artırarak %0,50'ye yükseltmesi bekleniyor.

Araştırma ekibi ayrıca BOJ'un JGB alımlarını kademeli olarak azaltma planının, merkez bankasının "standart para politikası yürütmesi" için gerekli koşulların oluştuğu anlamına geldiğini de belirttiler.