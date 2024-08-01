Apara Gündem Goldman Sachs faiz artırımı bekliyor
Giriş Tarihi: 1.08.2024 10:24

Goldman Sachs faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs, Japonya Merkez Bankası'ndan (BOJ) ocak ayında 25 baz puanlık faiz artırımı bekliyor.

Goldman Sachs'ın Japonya ekonomisi araştırma ekibi, BOJ'un yılda yaklaşık iki kez olmak üzere kademeli faiz artışlarına devam edeceğini öngördü.

Ekibe göre BOJ'un, ücret artışının hizmet fiyatlarına kesin olarak yansıtıldığı Ekim ayında birçok hizmet fiyatının revize edilmesinin ardından enflasyonda net bir artış olduğunu teyit ettikten sonra Ocak 2025'te politika faizini 25 baz puan artırarak %0,50'ye yükseltmesi bekleniyor.

Araştırma ekibi ayrıca BOJ'un JGB alımlarını kademeli olarak azaltma planının, merkez bankasının "standart para politikası yürütmesi" için gerekli koşulların oluştuğu anlamına geldiğini de belirttiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Goldman Sachs faiz artırımı bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz