Maliye vergi kaçıranlar için harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira." açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği kuyumculuk sektörüne yönelik bugün 9 büyükşehirdeki 707 adreste eş zamanlı denetim yapacak.

Bakan Şimşek'in "Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız." sözlerinin ardından Bakanlık ekipleri de harekete geçti.

Vergi Denetim Kurulu (VDK) ilk aşamada, Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Bunlar çok düşük rakamlar." dediği kuyumculuk sektörünü yakın takibe aldı.

VDK ve Risk Analiz Genel Müdürlüğünün kuyum sektörüne yönelik yürüttüğü detaylı risk analiz çalışması sonucunda tespit edilen mükelleflerin iş yerlerinde kapsamlı fiili sayım yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı personelinden oluşan yaklaşık 3 bin kişilik denetim ekibi eş zamanlı olarak kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirde bulunan 707 adresinde fiili sayım çalışması başlattı.