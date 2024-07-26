Apara Gündem AB, Ukrayna için Rus varlıklarıyla desteklediği kredi planını tamamlıyor
Giriş Tarihi: 26.07.2024 09:36

AB, Ukrayna için Rus varlıklarıyla desteklediği kredi planını tamamlıyor

AB, Ukrayna için Rus varlıklarıyla desteklediği kredi planını tamamlıyor

G7, Ukrayna için Rus varlık gelirleriyle desteklenen 50 milyar dolarlık kredi planını Ekim ayına kadar tamamlayacak.

AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, G7'nin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek gelirle Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesini öngören bir çerçeve anlaşmasını tamamlayacağını söyledi.

Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı çerçevesinde gazetecilere konuşan Gentiloni, Haziran ayında prensipte anlaşmaya varılan kredinin teknik ve hukuki boyutlarında iyi bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

13 Haziran'da İtalya'da düzenlenen G7 zirvesinde G7 liderleri Ukrayna'ya yılsonuna kadar 50 milyar dolar kredi verilmesi ve bu kredinin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek faizle geri ödenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını kamuoyuna açıkladılar.

Kredinin karşılanması için gerekli fonlar Rus varlıklarına el konulmasından değil, bu varlıklardan elde edilen ve zaman içinde biriken karlardan sağlanacak.

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AB, Ukrayna için Rus varlıklarıyla desteklediği kredi planını tamamlıyor
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