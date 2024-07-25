Dudley: Fed faiz indirimine bu toplantıda başlamalı

Eski New York Fed Başkanı Bill Dudley, ABD ekonomisinin daralma riskini azaltmak için Fed'in faiz indirim döngüsünü Temmuz toplantısı gibi erken bir tarihte başlatması gerektiğini söyledi.

2009-2018 yılları arasında New York Fed Başkanı olarak görev yapan Dudley, Bloomberg Opinion köşesinde yaptığı açıklamada, Fed'in enflasyonist baskıları azaltmak için faiz oranlarını "daha uzun süre yüksek" tutmasını istediğini, ancak şimdi ekonomik faaliyetin daralabileceğine dair işaretlerin arttığını söyledi.

Dudley, "Gerçekler değişti, ben de fikrimi değiştirdim. Fed, tercihen gelecek haftaki politika belirleme toplantısında faiz indirimine gitmeli" diye konuştu.

Dudley'e göre "en endişe verici" durum, üç aylık ortalama işsizlik oranının Sahm Kuralı'nın her zaman ABD'de resesyona işaret ettiği 0,5 eşiğine yaklaşması.

Dudley, "Faizleri düşürerek bir resesyonu savuşturmak için çok geç kalınmış olsa da, şimdi oyalanmak riski gereksiz yere arttırıyor" dedi.