ABD’de dayanıklı mal siparişleri haziranda azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,6 azalarak 264,5 milyar dolara düştü.

Art arda dört aylık yükselişin ardından azalış kaydeden dayanıklı mal siparişlerine dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, mayısta yüzde 0,1 artışla 283,1 milyar dolara çıkmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,5 artarken, savunma hariç siparişlerde yüzde 7 gerileme oldu.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.