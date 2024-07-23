Bakan Şimşek: Swap stoku rekor oranda geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yurt içi bankalarla swap stokunu değerlendirdi. Kararlılıkla uygulanan program sayesinde risklerin azaldığını vurgulayan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak."