Çin Merkez Bankası gösterge faiz oranlarını indirdi

Çin Merkez Bankası, kısa vadeli temel politika faizini neredeyse bir yıl sonra ilk kez düşürdü. Çin MB repo faizinin ardından, aylık sabitlemede gösterge borç verme oranlarını (LPR) aynı oranda indirdi.

PBOC Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 7 günlük ters repo oranının 10 baz puan düşürülerek %1,7'ye çekildiğini söyledi. Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) %3,45'ten %3,35'e indirilirken, beş yıllık LPR %3,95'ten %3,85'e düşürüldü.

İndirimler, geçen hafta açıklanan resmi verilerin ekonomik büyümenin Nisan-Haziran döneminde beş çeyreğin en kötü hızına yavaşladığını göstermesinin ardından geldi.

Pinpoint Asset Management'ın baş ekonomisti Zhang Zhiwei,"PBOC kesinti yapmak için Fed'i beklemedi. Bu, muhtemelen Çin ekonomisi üzerindeki aşağı yönlü baskının farkında olduklarını yansıtıyor, bu nedenle zorluğu yurt içinde ele almak için harekete geçmeleri gerekiyor" dedi.

PBOC'nin son haftalarda piyasaları yönlendirmek için kısa vadeli orana doğru bir kayma sinyali vermesi nedeniyle yedi günlük faiz oranı gelecekteki gösterge politika faizi olarak görülüyor. Bu durum, orta vadeli borç verme kolaylığı oranı olarak bilinen mevcut bir yıllık gösterge faizin önemini azaltacak. PBOC en son Ağustos ayında MLF oranını düşürmekle birlikte yedi günlük faizi 10 baz puan indirmişti.

BNP Paribas Büyük Çin Döviz ve Faiz Stratejisi Başkanı Ju Wang, "PBOC, plenumdan çıkan mesajla tutarlı olarak büyüme yanlısı politika uygulamaya başladı - yetkililer tüm yıl GSYH hedefine ulaşmaya kararlı ve politikalar hayal kırıklığı yaratan 2. çeyrek GSYH'den sonra ayarlanaca," dedi.

Wang, Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına yönelik artan beklentilerin de PBOC'ye parasal gevşeme konusunda manevra alanı sağladığını sözlerine ekledi.