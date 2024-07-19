Fed üyesi Daly: Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz

Fed üyesi Mary Daly, "Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz. Gerçekten iyi veriler geldi, ancak enflasyona ilişkin gelen verilerin olumlu olmasına ve bu yılın başlarından sonra gelen iyi verilere rağmen, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine geri döndürme konusunda henüz o noktada değiliz" dedi.

Para politikasının şu anda dengeleyici bir hareket içinde olduğunu ifade eden Daly, "Faiz oranlarını normalleştirmek için çok erken davranmak ve ardından enflasyonun hedefimizin altında veya üstünde kalması bir risktir ve çok uzun süre beklemek ve işgücü piyasasının duraklamasına neden olmak da bir risktir" dedi.

Daly, faiz indirimi konusunda sabırlı olunması uyarısında bulunarak, Fed yetkililerinin "hızlı hareket etmenin ve hatalı olmanın maliyetlerini dengelemek" zorunda olduklarını ve politika hatasından kaçınmanın önemli olduğunu söyledi.