Apara Gündem Fed üyesi Daly: Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz
Giriş Tarihi: 19.07.2024 09:34

Fed üyesi Daly: Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz

Fed üyesi Daly: Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz indirimi çağrısında bulunmadan önce enflasyonun Amerika Merkez Bankası'nın, yüzde 2'lik hedefine geri dönmek için daha fazla güven aradığını söyledi.

Fed üyesi Mary Daly, "Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz. Gerçekten iyi veriler geldi, ancak enflasyona ilişkin gelen verilerin olumlu olmasına ve bu yılın başlarından sonra gelen iyi verilere rağmen, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine geri döndürme konusunda henüz o noktada değiliz" dedi.

Para politikasının şu anda dengeleyici bir hareket içinde olduğunu ifade eden Daly, "Faiz oranlarını normalleştirmek için çok erken davranmak ve ardından enflasyonun hedefimizin altında veya üstünde kalması bir risktir ve çok uzun süre beklemek ve işgücü piyasasının duraklamasına neden olmak da bir risktir" dedi.

Daly, faiz indirimi konusunda sabırlı olunması uyarısında bulunarak, Fed yetkililerinin "hızlı hareket etmenin ve hatalı olmanın maliyetlerini dengelemek" zorunda olduklarını ve politika hatasından kaçınmanın önemli olduğunu söyledi.

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Fed üyesi Daly: Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz
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