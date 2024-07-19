Bakan Uraloğlu: Siber saldırı yok

Dünya genelinde havayolu şirketleri, bankalar, hastaneler, TV kanalları ve Londra Borsasını işleten LSE Grubu gibi şirketlerden teknik sorunlar yaşandığına dair bilgiler gelirken, Microsoft Corp. çevrimiçi hizmetlerinde bir kesinti yaşandığını bildirdi.

İlk aksaklıklar perşembe günü geç saatlerde ABD'de ortaya çıktı ve sorumlu olarak Azure ve 365 dahil Microsoft hizmetlerinde yaşanan aksamalar gösterildi. Frontier Grup Holding, uçuşları iki saatten fazla süreyle durdurdu ve sorunlardan Microsoft'un çevrimiçi hizmetlerinde yaşanan aksamaların sorumlu olduğunu açıkladı.

Dünyada yaşanan yazılımsal sıkıntının bir siber saldırı olmadığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zarara uğrayan, etkilenen sistemlerle ilgili kurumlarla derhal irtibata geçtiklerini bildirerek, "Bazı kurumlarda aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşımızı etkiler durumdan çıkarılmış olur. Ama bunun tekerrür etmemesi için de gerekli önlemleri arkadaşlarımızla beraber planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamuyla iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu ortadan kaldıracağız." dedi.