Bakan Bolat’tan kritik vize açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Ticaret Bakanı Bolat gerçekleşen röportajda, Türkiye'de ihracatın ilk 6 ayda 2,4 milyar dolar arttığını ve Mayıs'ta dış ticaret açığının da 35 milyar dolar azalma kaydettiğini açıkladı. "İhracatta Haziran'daki gerilemeyi kapatacağız, Temmuz ayı iyi gidiyor." diyen Bolat, bu yıl ihracatta 267 milyar dolarlık hedef için yoğun bir çaba içinde olduklarını kaydetti. Bolat sözlerine şöyle devam etti:

"Yıl sonunda cari işlemler açığı hedefimiz 20-25 milyar dolar arasında. Kuru sürekli artırarak, TL'yi devalüe ederek rekabetçi olmamız mümkün değil. Ekonomi bir dengeler bütünüdür, sadece bir kesimin taleplerini karşılayarak hareket edemeyiz.