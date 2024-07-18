Apara Gündem Eski Fed üyesi faiz indirimi için eylüle işaret etti
Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:04

Eski Fed üyesi faiz indirimi için eylüle işaret etti

Eski Fed üyesi faiz indirimi için eylüle işaret etti

Dallas Fed'in eski başkanı Robert Kaplan, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.

Dallas Fed'in eski başkanı Robert Kaplan, Fed'in enflasyondaki son gelişmeler ışığında eylül ayında faiz oranlarını düşürmesi muhtemel olduğunu söyledi.

Ancak Kaplan, Fed'in atacağı bu hamlenin tam teşekküllü bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcına işaret etmeyeceğini de savundu.

Şu anda Goldman Sachs Group başkan yardımcısı olan Robert Kaplan, "Eylül ayı için Fed'in yolu oldukça açık. Aralık ayında bir indirim daha yapmaları için iyi bir şans olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bir televizyon kanalına konuşan Kaplan, "Bu bir faiz indirim döngüsü başlatacağımız anlamına gelmiyor, çünkü mali açıklar yüksek ve enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Eski Fed üyesi faiz indirimi için eylüle işaret etti
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