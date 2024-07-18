Eski Fed üyesi faiz indirimi için eylüle işaret etti

Dallas Fed'in eski başkanı Robert Kaplan, Fed'in enflasyondaki son gelişmeler ışığında eylül ayında faiz oranlarını düşürmesi muhtemel olduğunu söyledi.

Ancak Kaplan, Fed'in atacağı bu hamlenin tam teşekküllü bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcına işaret etmeyeceğini de savundu.

Şu anda Goldman Sachs Group başkan yardımcısı olan Robert Kaplan, "Eylül ayı için Fed'in yolu oldukça açık. Aralık ayında bir indirim daha yapmaları için iyi bir şans olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bir televizyon kanalına konuşan Kaplan, "Bu bir faiz indirim döngüsü başlatacağımız anlamına gelmiyor, çünkü mali açıklar yüksek ve enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.