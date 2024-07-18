Bakan Kurum: Yüzde 50 daha az ödeme kolaylığı sağlıyoruz

"TOKİ AYLIK TAKSİTLERİNDE TÜFE ORANINI REFERANS ALDIK"

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.