Türk fintek şirketleri üç ülkeyi radarına aldı

KÜRESELE AÇILAN ÜÇ KAPI

Raporda, Türk firmalarının küresel pazarda ön plana çıkabilmeleri için basamak olabilecek üç ülke ayrıntılı bir şekilde incelendi. Buna göre, Avrupa'nın önde gelen fintek merkezi olan Birleşik Krallık'ta 2022 yılı sonu itibarıyla 3 bin 200'den fazla fintek şirketi bulunuyor. Ülke, 2021 yılında fintek ekosistemine 11,6 milyar dolar yatırım çekerek, ABD'den sonra dünyada ikinci sırada yer aldı. Londra, yaklaşık 90 bin finans ve sigorta şirketiyle dünyanın en yoğun finans merkezi olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte Birleşik Krallık'ın hem ABD'ye hem de AB'ye ulaşmada bir merkez olarak öne çıkması, burada iş yapmayı planlayan TÖDEB üyelerinin bu hamlesini yeni pazarlara ulaşmakta da stratejik bir adım haline getirecek.

Rapora göre, Baltık ülkelerinin en gelişmiş ekonomisi olan Litvanya'da 2022 yılında yerel finteklerin topladığı fon miktarı 67,9 milyon avroya ulaştı. Coğrafi konumu ve en hızlı büyüyen OECD ekonomisi olma özelliğini de taşıyan Litvanya, uluslararası fintek şirketlerinin güçlü varlığıyla dikkat çekiyor.

Litvanya Merkez Bankası, hızlı lisanslama süreçleri ve sandbox rejimi gibi yenilikçi yaklaşımlarla fintek sektörünü destekliyor. Ülkede 2021 yılında finteklerin topladığı fon miktarı, toplam fon miktarının yüzde 28'ini oluşturdu. 2020 yılında 230 olan fintek sayısı, 2023'te 276'ya ulaştı.

BAE, özellikle Dubai emirliğinde fintek ekosisteminin gelişimi için önemli adımlar atıyor. Dubai'deki fintek ekosistemi, ulusal fintek ilkeleri ve elektronik para kuruluşları pazarıyla dikkat çekiyor. Ülke, vergi teşvikleri ve hibe mekanizmalarıyla fintek girişimcilerini destekliyor. Orta ve Uzak Doğu ile Afrika pazarına açılmak için kritik nokta olan bu Emirlik, önemli bir merkez olarak öne çıkıyor ve son yıllarda kayda değer bir büyüme ve inovasyon sergiliyor. 2024 yılı itibarıyla, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki fintek pazarının 18,07 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

FİNTEK DÜNYASININ YENİ MERKEZİ: TÜRKİYE

Raporda, Türkiye'nin de fintek alanındaki faaliyetlerine yer verildi. Buna göre, Türkiye genç ve teknolojiye hızlı uyum sağlamaya açık nüfusuyla fintek sektörünün hizmetlerini günlük yaşama uyarlama konusunda hatırı sayılır ülkeler arasında yerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin 2024 Haziran dönemi verilerine göre, Türkiye'de 702 aktif fintek şirketi bulunuyor.

Türkiye, fintek sektöründe hızla büyüyen bir pazar olarak öne çıkarken, yenilikçi çözümlerle finansal hizmetlerin erişimini genişletiyor. 2024 yılında 182 milyon dolar yatırım çekmesi öngörülen fintek ekosisteminde bu alanda bir rekor kırılması bekleniyor. Bu rekor, sektörün geleceğine ışık tutması açısından önem arz ediyor. Fintek ekosisteminin lisanslı dikeyi olan ödeme ve elektronik para sektörü, fintek ekosisteminin en dinamik ve hızlı büyüyen alanları arasında yer alıyor.

FİNTEK EKOSİSTEMİNİN BELKEMİĞİ: TÖDEB

Türkiye'nin fintek ekosisteminin gelişiminde merkezi bir rol oynayan TÖDEB, Temmuz 2024 tarihi itibarıyla 84'e ulaşan üyesiyle yenilikçi çözümleri ve müşteriyi odağına alan hizmet anlayışıyla öne çıkıyor.

2023 yılından itibaren küresel fintek etkinliklerinde giderek artan şekilde boy gösteren TÖDEB, hem üyelerinin yurt dışına açılmasına ve uluslararası iş birliklerine imza atmasına hem de Türkiye'nin fintek haritasında kendisine daha sağlam bir yer edinmesine hizmet ediyor.

TÖDEB'in kamuoyuna sunduğu bu araştırmayla TÖDEB, üyelerinin fintek sektöründe global bir oyuncu olma hedefini destekliyor ve sektöre yön veriyor.