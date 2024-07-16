Trump’ın seçilmesi Fed’in politikasını etkiler mi?

MUFG analistleri, Trump'ın ABD başkanı olarak seçilse bile bu durumun Fed'in faiz indirimine gitmesini engellemeyeceğini ifade etti. MUFG döviz analisti Lee Hardman, ABD'nin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın hafta sonu kendisine karşı düzenlenen başarısız suikast girişiminin ardından başkanlık seçimlerini kazanma şansının artmasının, doların geçen haftaki düşüşlerinden kurtulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Hardman, ticaret tarifeleri ve daha düşük vergi beklentilerinin daha uzun vadeli Hazine getirilerini yükselttiğini, ancak, Fed Başkanı Powell'ın yavaşlayan enflasyona ve soğuyan işgücü piyasasına işaret etmesinin ardından Eylül ayında faiz oranlarının düşürülme potansiyeli doların yükselişini sınırladığını savundu.

Hardman, "Donald Trump Kasım ayında yeniden seçilse bile bu Fed'in faiz indirimine gitmesini engellemeyecektir" dedi.

DXY dolar endeksi %0,1 artışla 104,309 seviyesine yükseldi.