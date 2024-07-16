Bakan Bayraktar’dan yeni nükleer santraller için açıklama

'AKIŞ 10 MİLYAR METREKÜPE KADAR ÇIKABİLİR'

Rusya-Ukrayna-Avrupa boru hattının transit anlaşması bu yıl sona eriyor. Avrupa'da son zamanlarda çözüm formülü olarak Türkiye'nin Azerbaycan'dan aldığı gazı Avrupa'ya satması, ortaya çıkan boşluğu da Rusya'dan gaz alarak doldurması gibi formüller konuşuluyor.

Bu formülleri "kapasite ve piyasa bilgisinden habersiz yorumlar" olarak değerlendiren Bakan Bayraktar, Kuzey Akım'ın bugün için çalışmadığını, Ukrayna üzerinden geçen transitin süresinin uzatılmayacağının da açıklandığını anımsattı. TANAP ve TAP'ta standart akışın devam ettiğini anlatan Bayraktar, Türkiye'den Bulgaristan'a 3,5 milyar metreküplük akışın ilk etapta 7 milyar ve daha sonra 10 milyar metreküpe kadar ulaşabileceğini anlattı.

Bayraktar, "Türkiye Avrupa'ya gaz tedariğini artırdı, daha da artırabilir. İhtiyacımız olan şey şu; Türkiye-Bulgaristan enterkonneksiyon kapasitesinin Bulgar tarafında artması lazım. Şu anda da bununla ilgili bir çalışmamız var. Yani o kapasitenin yani 3,5 milyarın, 7,5 milyara çıkması hatta belki 10 milyar metreküpe çıkmasıyla ilgili bir çalışmamız var." diye konuştu. Bakan Bayraktar bu konuda Türkiye'nin SOCAR ve Azerbaycan'la bir çözüm üretebileceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı LNG işleme gemileri FSRU yatırımlarına değinen Bayraktar, "Biz şu anda en az 25-30 milyar metreküp LNG rahatlıkla alabilecek durumdayız" dedi ve Avrupa'nın kendi aldığı LNG'yi Türkiye'nin imkanlarıyla işleyebileceğini ya da doğrudan Türkiye'nin alım gücünden yararlanabileceğini de söyledi.

Avrupa'nın arz güvenliği konusunda rahatlaması için Türkiye ile ve Azerbaycan'la uzun vadeli taahhütler üzerinden hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Bayraktar, "Üretici olan Azerbaycan'a, Türkiye gibi bu kadar altyapı yatırımı sağlamış bir ülkeye diyeceksin ki 'Benim ihtiyacım bu. Benim her yıl 10 milyar metreküp ilave gaza ihtiyacım var.' Azerbaycan da diyecek ki 'Ben Hazar'da şu kadar gazı şu kadar sürede üretirim, bunun için bu kadar yatırıma ihtiyacım var. Senden de şu garantiyi almam lazım 10 yıl, 15 yıl...' Bir şey vermen lazım." dedi.