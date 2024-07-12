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Giriş Tarihi: 12.7.2024 10:35

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu. Cari açığın milli gelire oranı 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yüzde 2,25'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, mayısta 4 milyar 199 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 607 milyon dolar ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 153 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Mayısta yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolara inerken, yıllıklandırılmış cari açıktaki son 1 yıllık iyileşme 31 milyar 831 milyon dolara işaret etti.

Öte yandan, cari açığın milli gelire oranı 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2,25'e indi.

Mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 361 milyon dolar, portföy yatırımlarında 5 milyar 637 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 529 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 6 milyar 51 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 452 milyon dolar ve diğer sektörler 270 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 254 milyon dolar azalış gösterdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları yabancı para cinsinden 368 milyon dolar azalırken, Türk lirası cinsinden 1 milyar 107 milyon dolar artış olmak üzere toplam 739 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 420 milyon dolar ve 356 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 26 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde mayısta 17 milyar 593 milyon dolarlık net artış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Mayıs2024 Ocak-Mayıs
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-1.235-17.614
1.İhracat23.347104.657
2.İthalat27.546131.029
Mal Dengesi-4.199-26.372
3.Hizmet Gelirleri9.24536.822
4.Hizmet Giderleri4.52121.721
Mal ve Hizmet Dengesi525-11.271
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.0085.279
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.61511.555
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-1.082-17.547
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-153-67
B.SERMAYE HESABI-13-23
C.FİNANS HESABI-14.369-22.490
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi7132.329
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu1.0743.833
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi7487.547
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu6.38519.064
11.1.Hisse Senetleri-529117
11.2.Borç Senetleri6.91418.947
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-4.1174.683
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet019
12.3.Bankalar-4.3984.917
12.4.Diğer Sektörler281-253
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu4.25414.152
13.1.Merkez Bankası-1.133-1.396
13.2.Genel Hükümet-26-68
13.3.Bankalar4.81414.419
13.4.Diğer Sektörler5991.197
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları13.1214.853
D.NET HATA VE NOKSAN4.472-12.370
GENEL DENGE-17.5937.517
E.REZERV VARLIKLAR17.593-7.517
14.Resmi Rezervler17.593-7.517
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00

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Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi
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