Fransa’daki belirsizlik yatırım bankalarını endişelendirdi

Fransa'da dün yapılan parlamento seçimi ikinci turunun hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamadığı bir parlamento aritmetiği ortaya çıkarması yatırım bankalarını endişelendirdi.

"ZARAR VERİCİ OLABİLİR"

Abrdn yatırım müdürü Alex Everett, piyasaların Fransa'daki ikinci tur seçimlere verdiği ilk tepkinin olumlu olduğunu, ancak ortalık yatıştıktan sonra parlamentonun kilitlenmesinin zarar verici olabileceğini söyledi.

Abrdn, bütçede anlamlı bir ilerleme kaydedilebileceğine şüpheyle yaklaşıyor ve Avrupalı benzerlerine kıyasla Fransız devlet tahvillerinde düşük ağırlıkta kalmaya devam ediyor.

Parlamentonun askıda kalmasının, piyasaların olası senaryolar arasında muhtemelen en az kötü olan bir sonuçla teselli bulabileceği anlamına geldiğini söyleyen Everett, Fransız borçlanmasında önemli bir artış beklenmediğini de belirtti.

"ÇOK AZ DEĞİŞİKLİK ANLAMINA GELİYOR"

Everett, "Uzlaşma siyaseti, herhangi bir partinin aşırılıklarını sulandırarak buradan çok az değişiklik anlamına geliyor" dedi.

Pantheon Macroeconomics'ten Claus Vistesen'e göre de Fransa'da sol bir hükümetin kurulması ihtimali, Avrupa Birliği ile maliye politikası konusunda bir anlaşmazlık riskini arttırıyor.

Vistesen, Cumhurbaşkanı Macron'un muhtemelen solcu bir başbakan atamak zorunda kalacağını ve Yeni Halk Cephesi'nin daha solcu ekonomi politikaları için bastırarak zaferinden yararlanmaya çalışacağını söyledi.

"ÖNÜMÜZDE PEK ÇOK MÜZAKERE SÜRECİ VAR"

"Fransa'nın bütçe açığı zaten Avrupa Komisyonu'nun hoşuna gitmeyecek kadar yüksekken, bu durum vergi ve harcama politikaları konusunda çatışmaya yol açabilir" diye konuyan Vistesen, "yeni hükümetin ne yapıp ne yapamayacağı bir yana, onu görmeden önce önümüzde pek çok müzakere süreci var" diye ekledi.

