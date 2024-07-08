Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni negatife döndü

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 28 ay sonra geçtiği pozitif bölgede sadece bir ay kalabildi ve yeniden eksi bölgeye geçerek son dört ayın en düşük seviyesine indi.



"MAYIS AYINDAN BERİ EN DÜŞÜK NOKTAYA GELDİ"

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay 0,3 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Temmuz ayında -7,3 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin -0,6 seviyesine ineceği yönündeydi.

Böylece endeks Mayıs ayında gördüğü -10,5 seviyesinden sonra en düşük noktaya geldi.

Cari endeks -9,0 puandan -15,8 puana, beklenti endeksi 10,0 puandan 1,5 puana indi.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM GERİLEDİ

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da ise yatırımcı görünümü üç aylık yükselişin ardından yeniden geriledi. Sentix yatırımcı güven endeksi Temmuz ayında -12,5 puandan -19,0 puana düştü.

Cari endeks -26,3 puandan -32,3 puana, beklenti endeksi 2,3 puandan -4,8 indi.

Açıklamada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın getirdiği olumlu havanın ekonomiye yansımadığına dikkat çekildi.