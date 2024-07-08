ECB üyesi Knot: Temmuz’da faiz indirimi için bir neden yok

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay faiz indirimi yapmasına gerek olmadığını ancak Eylül toplantısının "açık" olacağını ve piyasanın daha fazla gevşemeye yönelik beklentilerinin şimdilik uygun olduğunu söyledi.

Knot, bugün yayımlanan Handelsblatt röportajında "Temmuz ayında başka bir faiz indirimi için bir neden göremiyorum. Gerçekten yeniden açık olacak bir sonraki toplantı Eylül ayında olacak" dedi.

Knot, ECB'nin 2025 sonlarında %2 hedefine ulaşan enflasyonu düşürme konusunda kaydettiği ilerlemeden "rahat" olduğunu ancak ECB'nin daha fazla gecikmeye tolerans göstermemesi gerektiğini, çünkü bu hedefin dört buçuk yıldır üzerinde olacağını söyledi.

Knot, şimdilik her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Geçmişte muhafazakar olarak kabul edilen ancak şimdi daha çok merkezci olarak görülen Knot, "Politika duruşumuz ve piyasanın gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin mevcut beklentileri konusunda son derece iyiyim" dedi.

Piyasalar bu yıl bir ile iki arasında faiz indirimi ve önümüzdeki 18 ayda dörtten biraz fazla faiz indirimi görüyor. Bu da mevduat faizinin gelecek yılın ikinci yarısında %3'ün üzerinde kalacağını gösteriyor.

Knot, "%3'ün üzerinde olduğumuz sürece hala kısıtlayıcıyız. Ve öngörülebilir gelecekte de durum böyle olacak, bunun ötesinde anlamlı açıklamalar yapamam" dedi.

Knot, enflasyon patikasına yönelik ana risklerin, hızlı ücret artışı ile vasat verimlilik artışının birleşimi ve firmaların daha düşük kar marjlarıyla daha yüksek işgücü maliyetlerini karşılayabilme becerisine ilişkin belirsizlik olduğunu savundu.