ECB Başkanı Lagarde: Faizleri yeniden indirmek için acelemiz yok

"ENFLASYONUN SÜREKLİ OLARAK DÜŞTÜĞÜNDEN EMİN OLMALIYIZ"

Portekiz televizyon kanalı RTP'ye verdiği mülakatta Lagarde, politika yapıcıların "enflasyonun sürekli olarak düştüğünden emin olmaları gerektiğini ve ücretler, karlar ve faaliyetlerle ilgili aldığımız verilerin mücadeleyi kazanma yolunda olduğumuza dair güvenimizi pekiştirdiğini" vurguladı.

"Tetikte olmalıyız ve enflasyonun sürekli olarak düştüğünden emin olmalıyız ve ücretler, kar ve faaliyetlerle ilgili aldığımız veriler mücadeleyi kazanma yolunda olduğumuza dair güvenimizi pekiştirmelidir" diye konuşan Lagarde, bir sonraki para politikası kararlarının "güçlü bir veri seti temelinde" alınacağını söyledi.