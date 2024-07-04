Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, hizmet grubunda aylık fiyat artışı, önceki aya oranla zayıflamakla beraber görece yüksek seyrini korudu.

Yıllık enflasyon, hizmet grubunda sınırlı olmak üzere, tüm gruplarda geriledi. Aylık fiyat artışı kira ve lokanta-otel alt gruplarında yavaşlarken, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde güçlendi.

Dayanıklı mal fiyatları döviz kurundaki ılımlı seyir, iç talep gelişmeleri ve otomobilde gerçekleşen indirim kampanyalarına bağlı olarak uzun bir aranın ardından haziran ayında geriledi.

Gıda grubunda aylık fiyat artışı bir önceki aya yakın gerçekleşti.

Bu dönemde, işlenmiş gıda alt grubunda ekmek ve tahıllar fiyat artışı ile öne çıkan kalem oldu. İşlenmemiş gıda alt grubunda ise mevsimsellikten arındırılmış veriler, taze meyve ve sebze fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğine işaret etti.

Öte yandan, son aylarda belirgin bir artış eğilimi sergileyen kırmızı et fiyatları haziran ayında azaldı. Enerji grubundaki fiyat artışında ise akaryakıttaki indirimlere karşın şebeke suyu fiyatları belirleyici oldu.

Üretici fiyatları aylık artışı zayıflamaya devam ederken, yıllık üretici enflasyonu yüksek bazın da etkisiyle önemli ölçüde geriledi. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, B ve C göstergelerinin aylık artış oranları zayıfladı ve göstergelerin yıllık enflasyonları geriledi.

Buna göre, B endeksinin yıllık değişim oranı 2,59 puan azalarak yüzde 70,40 olurken, C endeksinin yıllık değişim oranı 3,57 puan düşüşle yüzde 71,41 olarak gerçekleşti.

Yıllık tüketici enflasyonunda geçen aya kıyasla gerçekleşen düşüşe katkılar incelendiğinde, temel mal, gıda, alkol-tütün-altın, enerji ve hizmet gruplarının katkıları haziran ayında sırasıyla 1,72, 0,75, 0,52, 0,47 ve 0,39 puan azaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerde, TÜFE ile B ve C göstergelerinin aylık artışları bir önceki aya kıyasla geriledi.

Yavaşlama B endeksini oluşturan grupların geneline yayılırken, temel mal grubunda daha belirgin oldu. Öte yandan hizmet fiyatları haziran ayında yüzde 3,31 artarken, grup yıllık enflasyonu 0,66 puan gerileyerek yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.