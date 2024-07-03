Piyasa analistlerinden ilk yorum geldi: Güçlü bir düşüş eğilimi...

Haziran ayında fiyatların bir önceki aya göre %71,6 arttığını ve baz etkilerinin yaz boyunca enflasyonun daha keskin bir şekilde düşmesine yardımcı olacağını belirten Sawicki, çeyrek sonunda enflasyonun %50'nin altına düşeceğini tahmin etti.

Türkiye'nin aşırı ısınan ekonomisi, Merkez Bankası'nın daha ortodoks olan yüksek faiz politikasının meyvelerini vermeye başlamasıyla nihayet soğuyor.

Bununla birlikte Sawicki, Merkez Bankası'nın yılsonu itibariyle %38'lik enflasyon tahminine ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda soru işaretlerinin devam ettiği uyarısında bulunuyor