Apara Gündem Piyasa analistlerinden ilk yorum geldi: Güçlü bir düşüş eğilimi...
Giriş Tarihi: 3.7.2024 11:00

Piyasa analistlerinden ilk yorum geldi: Güçlü bir düşüş eğilimi...

Piyasa analistlerinden ilk yorum geldi: Güçlü bir düşüş eğilimi...

Fintech Conotoxia'nın piyasa analisti Bartosz Sawicki'ye göre Türkiye'de tüketici enflasyonu güçlü bir düşüş eğilimine girmiş göründüğünü söyledi.

Haziran ayında fiyatların bir önceki aya göre %71,6 arttığını ve baz etkilerinin yaz boyunca enflasyonun daha keskin bir şekilde düşmesine yardımcı olacağını belirten Sawicki, çeyrek sonunda enflasyonun %50'nin altına düşeceğini tahmin etti.

Türkiye'nin aşırı ısınan ekonomisi, Merkez Bankası'nın daha ortodoks olan yüksek faiz politikasının meyvelerini vermeye başlamasıyla nihayet soğuyor.

Bununla birlikte Sawicki, Merkez Bankası'nın yılsonu itibariyle %38'lik enflasyon tahminine ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda soru işaretlerinin devam ettiği uyarısında bulunuyor

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Piyasa analistlerinden ilk yorum geldi: Güçlü bir düşüş eğilimi...
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