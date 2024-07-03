Fed’den faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle dolar zayıfladı

ABD doları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ilk faiz indiriminin Eylül ayında yapılabileceği yönündeki beklentileri destekleyen açıklamalarının etkisiyle düştükten sonra zayıf kalmaya devam ediyor.

Powell Portekiz'de düzenlenen bir merkez bankacılığı forumunda Fed'in enflasyonu düşürme konusunda "çok ilerleme" kaydettiğini, ancak faizleri düşürmeden önce daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu söyledi.

Jefferies ekonomisti Mohit Kumar bir notunda, "Açıklamalar, son verilerin Fed'den Eylül ayında bir indirim olasılığını artırdığı yönündeki görüşümüzle büyük ölçüde uyumlu" dedi.

DXY dolar endeksi 105,745 seviyesinde yatay seyrederken, erken saatlerde 105,631 seviyesine geriledi