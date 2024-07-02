Apara Gündem ECB üyesinden 2. faiz indirimi için dikkat çeken açıklama
Giriş Tarihi: 2.7.2024 08:53

ECB üyesinden 2. faiz indirimi için dikkat çeken açıklama

ECB üyesinden 2. faiz indirimi için dikkat çeken açıklama

ECB Yönetim Konseyi üyesi Pierre Wunsch, ECB para politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Wunsch, "İkinci faiz indiriminden sonraki hamle %2 hedefine ulaşılacağına güven artınca gelmeli" dedi.

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, Avrupa Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz indiriminin hala nispeten kolay bir karar olduğunu, ancak sonraki hamlelerin ancak enflasyonun %2 hedefine doğru net bir şekilde ilerlediğinde gelmesi gerektiğini söyledi.

ECB Haziran ayı başında faiz indirirken de ilk iki indirimin kolay kararlar olduğunu söyleyen Wunsch, inatçı ücret ve hizmet fiyat artışını gösteren daha yeni rakamlara rağmen bu görüşünü korumaya devam etti.

Wunsch Reuters'e verdiği demeçte, "Büyük bir olumsuz sürprizle karşılaşmazsak, tahminlerimize dayanarak ikinci bir kesinti için yer olduğunu söyleyebilirim. Tahminlerden küçük bir sapma bu görüşü önemli ölçüde değiştirmeyecektir" dedi.

Ancak Wunschn, bu ikinci indirimin bile acil olmadığını ve ECB'nin Eylül ayında açıklanacak bir sonraki projeksiyonlarına kadar bekleyebileceğini söyledi.

Wunsch, "Tabloyu teyit eden yeni tahminlerle yapılacak bir toplantıyı beklemenin muhtemelen bir primi var ama bunu bir koşul haline getirmezdim. Faiz indirimlerine devam etmek için, %2 enflasyon hedefine ulaşacağımız konusunda biraz daha rahat olmam gerekiyor" diye konuştu.

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ECB üyesinden 2. faiz indirimi için dikkat çeken açıklama
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