ECB önceden belirlenmiş bir faiz patikası izlemiyor

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, jeopolitik riskler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşlar ve Fransa'daki seçimlerin ekonomi ve fiyat eğilimlerinin değerlendirilmesini zorlaştırdığını belirterek, önümüzdeki ayların "kolay olmayacağını" vurguladı.

Guindos, "Geri kalanı için ve yaşadığımız belirsizlik göz önüne alındığında, önceden belirlenmiş bir yolumuz olmadığı oldukça açık. Enflasyonun fiyat istikrarı tanımımıza yakınsayacağına güveniyoruz, ancak çok ihtiyatlı olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmnasında Fransa'daki son piyasa hareketlerinin "düzensiz" olmadığını ve mali politikadaki potansiyel değişimleri yansıttığını da belirten Guidos,i. "Durum kontrol altında" diye konuştu.