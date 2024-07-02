Dünyanın en değerli 10 şirketinden 9’u yatırımcısına kazandırdı

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığı ve sıkı para politikasının yavaş yavaş yerini gevşek para politikasına bırakacağına ilişkin beklentiler küresel anlamda risk iştahını destekledi.

Dünya ekonomilerinin enflasyonla mücadeleyi resesyona girmeden atlatabileceği ve şirket karlılıklarının güçlü kalacağına yönelik öngörüler de hisse senedi piyasalarını rekor seviyelere taşıdı.

MİCROSOFT ZİRVEDE YER ALDI

Yılın ilk yarısında dünyanın en değerli şirketi konumu birkaç kez el değiştirse de haziran sonu itibarıyla Microsoft zirvede yer aldı.

Microsoft'u piyasa değeri sıralamasında Apple, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Saudi Aramco, Meta Platforms, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Berkshire Hathaway ve Eli Lilly takip ederken, dünyanın en büyük 10 şirketinin 8'i Amerika 1'i Tayvan ve 1'i Suudi Arabistan'dan sıralamaya girdi.

Yılın ilk 6 ayında Nvidia, Apple ve Microsoft arasında geçen dünyanın en değerli firması olma rekabetinde haziran ayının son işlem günü itibarıyla Microsoft, Apple ve Nvidia'nın önünde yer alarak 3,321 trilyon dolarla dünyanın en değerli şirketi oldu. Sıralamada Apple 3,229 trilyon dolar, Nvidia 3,038 trilyon dolarla Microsoft'u izledi.

Sıralamanın geri kalanı ise 2,258 trilyon dolarla Alphabet (Google), 2,011 trilyon dolarla Amazon, 1,788 trilyon dolarla Saudi Aramco, 1,278 trilyon dolarla Meta Platforms, 901,4 milyar dolarla TSMC, 877,88 milyar dolarla Berkshire Hathaway ve 815,2 milyar dolarla Eli Lilly şeklinde oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN NVİDİA OLDU

Yılın ilk yarısında dünyanın en değerli 10 firmasından pay piyasalarında en iyi performansı sergileyen şirket Nvidia oldu. Nvidia'nın hisse senedi fiyatı yıl başından bu yana yüzde 149,5 yükselerek 123,54 dolara çıktı. Böylece Nvidia yılın ilk yarısında en büyük 10 şirket arasında en iyi performans gösteren şirket oldu.

Nvidia hisselerini yüzde 67,1 yükselişle Tayvanlı çip üreticisi TSMC ve yüzde 55,3 değer kazancıyla Eli Lilly hisseleri takip etti.

Haziran sonu itibarıyla dünyanın en değerli ilk 10 şirketinden borsada en iyi performans gösteren ilk 3 şirketten Nvidia ve TSMC yarı iletken ve çip endüstrisinde faaliyet gösterirken Eli Lilly ilaç endüstrisinde faaliyet gösteriyor.

TEK KAYBETTİREN SAUDİ ARAMCO

Dünyanın en değerli 10 şirketi arasında yatırımcısına en çok kazandıran dördüncü şirket Meta Platforms olurken, şirketin hisse senedi Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,5 kazançla 504,22 dolara ulaştı.

Alphabet (Google) hisseleri yüzde 30,2 yükselişle 183,42 dolara, Amazon hisseleri yüzde 27,2 değer kazancıyla 193,25 dolara, Microsoft hisseleri yüzde 18,9 artışla 446,95 dolara, Berkshire Hathaway hisseleri yüzde 14,1 yükselişle 406,80 dolara ve Apple hisseleri yüzde 9,4 primle 210,62 dolara çıktı.

Haziran sonu itibariyle dünyanın en değerli ilk 10 şirketi arasında 7'nci sırada yer alan ve Suudi Menkul Kıymetler Borsasında (Tedawul) işlem gören Saudi Aramco şirketinin hisseleri ise yılın ilk yarısında yüzde 16,1 değer kaybederek 33 riyalden 27,7 riyale geriledi.

Saudi Aramco dünyanın en değerli 10 şirketi arasında yılın ilk 6 ayında pay piyasalarında negatif performans sergileyen tek şirket oldu.