Ortalama memur maaşı 45 bin TL’yi bulacak

METE DİRİCE - APARA.COM.TR
Memur maaşları, her yıl 2 kere zam alıyor. Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile 6 ayda bir belirleniyor. Ocak 2024'te, %29,78 enflasyon farkına ek olarak %15 toplu sözleşme zammıyla memur maaşları %49,25 artırıldı. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak ve temmuz ayında ise tüm maaşlar yeniden artacak.
MEMUR MAAŞ ZAMMI 3 TEMMUZ SAAT 10:00'DA KESİNLEŞECEK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Bununla beraber 2024 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.
9 MİLYON VATANDAŞIN GELİRİ MEMUR MAAŞ ZAMMI İLE ARTACAK
4 milyon memur, 2,5 milyon memur emeklisi ile beraber 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşın geliri memur maaş zammı ile artacak. Yani doğrudan 8,9 milyon vatandaşın gözü kulağı 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarında olacak.
MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE ARTIYOR
6 milyonu aşkın memur ve emeklisinin maaşı temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edilince memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi.
Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 10 olacak. TÜİK'in açıklamasıyla beraber enflasyon farkı ile beraber yeni zam oranı hesaplanacak.
5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72
Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda zirve yaparak %75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.
Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oluştu:
Yani bundan sonraki enflasyon sıfır çıksa dahi bu rakamlar kesinleşmiş oldu. Haziran ayı enflasyonun duyurulması sonrası zam oranı yükselecek.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,52
Merkez Bankası'nın emekli temmuz zammı dönemi öncesinde son açıkladığı piyas katılımcıları anketi sonuçlarına göre aylık enflasyon tahmini yüzde 2,52 oldu.
Bu durumunda tüketici fiyat endeksi 2.339,35 seviyesine yükselecek. Yine 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 yıllık enflasyon da mayıs ayında gördüğü zirvenin ardından düşüşe geçerek yüzde 73,08 düzeyinde gerçekleşecek. Enflasyon mayısta yüzde 75,45 olmuştu.
Kabaca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık yüzde 26, memur ve memur emeklilerinin Temmuz artışı ise yüzde 21 civarında olacak.
ORTALAMA MEMUR MAAŞI 45 BİN TL BANDINA YÜKSELECEK
Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 860 liraya, ortalama memur maaşı da 37 bin 500 lira bandına çıktı. Yani ortalama olarak her memurun maaşı kabaca 12 bin 250 lira artmış oldu.
Enflasyon rakamlarının beklentilere göre gerçekleşmesi durumunda 2024 temmuz döneminde ortalama memur maaşının 45 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.
Ortalama memur maaşlarının 2 yıllık değişimi: