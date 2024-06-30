Emekli maaşları ve ek ödeme artıyor! En düşük emekli maaşı için 2 formül

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI EK ÖDEMELERİ DE YUKARI ÇEKECEK

Emekliler ve memurlar ile birlikte milyonlarca vatandaşın gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli ve memur maaşlarının dışında sosyal ödemelere yapılacak artışlar da bu tarihte belli olacak. Öte yandan milyonlarca emeklinin maaş artışı 3 Temmuz'da belli oluyor. Artan maaşlar emeklinin ek ödeme rakamlarını da yukarı çekecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında enflasyon artışı alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alıyor.