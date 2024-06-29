Apara Gündem Bakan Şimşek FATF'e Türkiye'nin gelecek vizyonunu anlattı
Giriş Tarihi: 29.6.2024 16:17 Son Güncelleme: 29.6.2024 16:48

Bakan Şimşek FATF'e Türkiye'nin gelecek vizyonunu anlattı

Bakan Şimşek FATF’e Türkiye’nin gelecek vizyonunu anlattı

Singapur'daki temaslarına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mali Eylem Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Singapur temaslarına ilişkin X hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, Singapur'da yatırımcılar ve reel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, orta vadeli programın (OVP) olumlu sonuçlarını sundu.

Devlet Başkanı Tharman Shanmugaratnam ve hem Başbakan hem mevkidaşı olan Lawrence Wong ile potansiyel işbirliklerini görüşen Şimşek, Mali Eylem Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısına da katıldı. Toplantıda kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin gelecek dönem vizyonunu anlattı.

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Bakan Şimşek FATF'e Türkiye'nin gelecek vizyonunu anlattı
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