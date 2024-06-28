LPG ithalatı nisanda yıllık bazda arttı

OTOGAZ BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

İhracat, Almanya, Ukrayna,Romanya, İsviçre, Lübnan, Bulgaristan, Birleik Arap Emirlikleri, KKTC, Lübnan, Singapur ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 10 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 25,3 artarak 74 bin 553 ton olarak gerçekleşti. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin nisanda LPG satışı, yaklaşık 348 bin 128 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 85,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 11,9 ile tüplü LPG ve yüzde 2,2 ile dökme LPG izledi.