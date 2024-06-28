IMF’den Fed açıklaması: Faiz oranlarını oldukları yerde tutmalı

ABD'nin salgın öncesi seviyelerin üzerinde büyüme gösteren tek G20 ekonomisi olduğunu ve "sağlam" büyümenin enflasyon için yukarı yönlü risklerin devam ettiğine işaret ettiğini belirten IMF, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için "en azından" yıl sonuna kadar beklemesi gerektiğini savundu

IMF Başkanı Kristalina Georgieva düzenlediği basın toplantısında, "Yukarı yönlü önemli risklerin farkındayız. Bu riskler göz önüne alındığında, Fed'in politika faizlerini en azından 2024'ün sonlarına kadar mevcut seviyelerde tutması gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.