BoE faiz indirimi için tarih verildi

"BU YIL İKİ İLA ÜÇ İNDİRİM BEKLİYORUM"

Saunders, merkez bankasının piyasaları hazırlamak için yeterince çaba harcadığını belirtti. Oxford Economics'in kıdemli danışmanlarından Saunders, İşçi Partisi'nin seçimlerde büyük bir galibiyet almasıyla piyasaların rahatlayacağını tahmin ederek şunları söyledi: "Piyasalar ve yatırımcılar Muhafazakar hükümetin sonunu görmekten üzülmeyecekler."

Saunders, BoE'nin 2025 sonuna kadar 25 baz puanlık artışlarla yedi kez faiz indirimi yapacağını ve nakit faiz oranının %3,5'lik nötr oranına "yakın" olacağını öngörüyor.

Saunders "Bu yıl iki ila üç indirim bekliyorum, geri kalanı gelecek yıl - yine biraz aylık verilere bağlı" dedi.