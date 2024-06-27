Otomobilde 6 ay-6 bin kilometre için yeni karar

Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde sürenin 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, otomotiv piyasasında önceki yıl ve geçen yıl yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda, pazarlama ve satış kısıtlaması ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili satıcılar ve bireyseller tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilmişti. Aynı şekilde, ilan kısıtlaması ile güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla ikinci el satışta pazarlanmasının da 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağı belirlenmişti. Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.