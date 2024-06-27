Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14:00'da açıklanacak. Faiz kararının yanında karar metninde yer alan ifadeler gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından altın, döviz ve borsa yatırımcılarının radarında yer alacak.

DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLIYOR

Kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için sıkı para ve koordineli maliye politikalarıyla fiyat istikrarı öncelik alan adımlar atıldı.

Mayıs ayında yüzde 75,45 seviyesiyle zirve yapan enflasyonun haziran ayıyla beraber düşüş trendine başlaması bekliyor. Özellikle 2024 yılının ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecek.

TÜİK 3 Temmuz Çarşamba günü haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.