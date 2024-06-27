Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Merkez Bankası faiz kararı için gözler bugün gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında olacak. Geçtiğimiz ay TCMB politika faizini yüzde 50 düzeyinde sabit tutarken, sıkı duruşun süreceği mesajı vermişti. Haziran 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14:00'da açıklanacak. Faiz kararının yanında karar metninde yer alan ifadeler gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından altın, döviz ve borsa yatırımcılarının radarında yer alacak.
DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLIYOR
Kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için sıkı para ve koordineli maliye politikalarıyla fiyat istikrarı öncelik alan adımlar atıldı.
Mayıs ayında yüzde 75,45 seviyesiyle zirve yapan enflasyonun haziran ayıyla beraber düşüş trendine başlaması bekliyor. Özellikle 2024 yılının ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecek.
TÜİK 3 Temmuz Çarşamba günü haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 45
Enflasyonda geri çekilme sonrası yıl sonu veya 2025 yılı başında Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini yapması bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.
MAYIS AYI TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını duyurdu. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.